HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Incaran Manchester United, Matthijs De Ligt: Saya Bahagia di Bayern Munich

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:09 WIB
Jadi Incaran Manchester United, Matthijs De Ligt: Saya Bahagia di Bayern Munich
Matthijs de Ligt menyatakan siap bertahan di Bayern Munich (Foto: Transfermarkt)
A
A
A

MATTHIJS De Ligt menyatakan sikap bertahan di Bayern Munich. Pernyataan itu disampaikan sang pemain menyusul maraknya rumor kepindahannya ke Manchester United.

De Ligt saat ini masih terikat kontrak bersama Die Roten -julukan Bayern Munich- hingga 30 Juni 2027 mendatang. Namun begitu, bek berusia 24 tahun ini kerap menjadi bahan perbincangan panas pada bursa transfer.

Eks pemain Ajax Amsterdam ini dikabarkan masuk dalam radar Man United pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah -julukan Man United- membidik De Ligt karena Raphael Varane kemungkinan bakal cabut di akhir musim.

Muncul juga spekulas yang menilai kalau De Ligt berpeluang merapat karena ada sosok Erik Ten Hag. Seperti diketahui, Ten Hag adalah mantan pelatihnya di Ajax Amsterdam.

Alih-alih ingin bereuni dengan Ten Hag, De Ligt justru menyatakan dirinya tidak ingin pindah dari Bayern Munchen. Dia mengungkapkan kalau sejauh ini sangat bahagia disana lantaran dukungan penuh dari fans serta klub.

“Tidak, saya sangat bahagia di FC Bayern,” kata De Ligt, dilansir dari Metro, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
      
