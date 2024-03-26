Jelang Timnas Jerman vs Timnas Belanda, Ronald Koeman Pasang Matthijs de Ligt untuk Matikan Lini Serang Der Panzer

FRANKFURT – Tim Nasional (Timnas) Belanda menargetkan kemenangan saat bertamu ke markas Jerman di laga uji coba internasional yang digelar pada Rabu 27 Maret 2024 pukul 02.45 WIB. Pelatih Timnas Belanda, Ronaldo Koeman pun akan mengandalkan Matthijs de Ligt di lini belakang timnya agar target kemenangan tersebut dapat terwujud.

Ya, Belanda akan bertandang ke markas Der Panzer dalam laga persahabatan yang berlangsung di Detsche Bank Park, Frankfurt, Jerman. Kedua tim sama-sama datang dengan modal kemenangan dari laga sebelumnya.

De Oranje -julukan Timnas Belanda- sukses menggulung Skotlandia dengan skor telak 4-0. Sedangkan Jerman, mempermalukan Prancis 2-0, yang menjadi pemutus rentetan tiga laga tanpa kemenangan mereka.

Namun, kemenangan Der Panzer atas Prancis jelas lebih mentereng karena mereka mengalahkan tim yang dihuni para pemain bintang dunia yang merupakan runner up Piala Dunia 2022 lalu. Performa gemilang yang ditampilkan Florian Wirtz, Jamal Musiala dan Kai Havertz di lini depan menjadi kunci kemenangan mereka atas tim asuhan Didier Deschamps itu.

Untuk meredamnya, Koeman pun membeberkan timnya bakal menggunakan formasi empat atau lima bek. Dia pun memastikan bakal menurunkan bintang Bayern Munich, Matthijs De Ligt, sebagai palang pintu utama di lini belakang pasukannya.

“Ya, itu benar. Dia (De Ligt) salah satu dari empat atau lima bek yang akan bermain,” kata Koeman dilansir dari Football Oranje, Selasa (26/3/2024).