HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Internasional 2024 Semalam: Timnas Belanda 4-0 Timnas Skotlandia, Timnas Spanyol vs Timnas Kolombia 0-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:03 WIB
Hasil Uji Internasional 2024 Semalam: Timnas Belanda 4-0 Timnas Skotlandia, Timnas Spanyol vs Timnas Kolombia 0-1
Timnas Belanda menang 4-0 atas Skotlandia di laga uji internasional. (Foto: Reuters)
A
A
A

DUA tim Raksasa Eropa, Tim Nasional (Timnas) Belanda dan Spanyol mengalami nasib berbeda di laga uji internasional dini hari tadi, Sabtu (23/3/2024). Belanda yang berjumpa Skotlandia memastikan diri menang telak 4-0, sementara Spanyol yang melawan Kolombia justru menelan kekalahan.

Pertama mari bahas pesta empat gol Belanda ke gawang Skotlandia. Laga tersebut bermain di kandang Belanda, alias di Johan Cruyff Arena.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tampaknya memotivasi tim asuhan Ronald Koeman itu untuk bermain maksimal. Kendati demikian, awalnya Belanda sempat mendapatkan perlawanan yang ketat dari Skotlandia di awal babak pertama.

Terbukti Belanda baru bisa mencetak gol ketika di pengujung babak pertama. Tepatnya Belanda baru bisa unggul lewat gol Tijjani Reijnders ketika laga memasuki menit 40.

Timnas Belanda vs Skotlandia

Setelah menutup babak pertama dengan 1-0, Belanda lantas makin mengamuk di babak ketiga. Tiga gol pun tercipta di akhir paruh babak kedua.

Ketiga gol Belanda itu diciptakan oleh Georginio Wijnaldum (72’), Wout Weghorst (84’), dan Donyell Malen (86’). Alhasil, Belanda menang dengan skor 4-0 atas Skotlandia.



      
