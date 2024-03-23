Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Timnas Vietnam Lagi, Timnas Indonesia Lewati Malaysia di Ranking FIFA April 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |05:40 WIB
Kalahkan Timnas Vietnam Lagi, Timnas Indonesia Lewati Malaysia di Ranking FIFA April 2024!
Timnas Indonesia melewati ranking FIFA Malaysia jika menang atas Timnas Vietnam pada Selasa, 26 Maret 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JIKA mengalahkan Timnas Vietnam lagi, Timnas Indonesia akan melewati Timnas Malaysia di ranking FIFA April 2024. Lantas, bagaimana perhitungannya?

Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat 139 dunia dengan 1,088.33 angka. Timnas Indonesia baru-baru ini naik tiga posisi dari peringkat 142 ke 139 dunia.

Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 139 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 139 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Skuad Garuda naik tiga posisi karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA, efek menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Bagaimana dengan Timnas Malaysia? Skuad asuhan Kim Pan-gon ini turun dua posisi dari peringkat 132 ke 134 dunia setelah kalah 0-2 dari Oman di matchday ketiga Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 22 Maret 2024 dini hari WIB.

Kekalahan dari Oman membuat Timnas Malaysia kehilangan 6,27 poin. Alhasil, poin skuad Harimau Malaya di ranking FIFA saat ini adalah 1,103.90 angka.

Selintas, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia saat ini dipisahkan jarak poin yang lumayan jauh, yakni sekira 15 angka. Namun, Timnas Indonesia bisa membalap Malaysia di ranking FIFA edisi April 2024 jika dua kondisi ini terjadi.

1 2
      
