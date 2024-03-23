Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Berkat Madagascar, Posisi Skuad Garuda Masih Melesat Drastis!

Berikut update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Sabtu 24 Maret 2024. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Sabtu (23/3/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia sebelumnya menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 21 Maret 2024 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15.37 poin. Tambahan itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,088.33 poin.

Alhasil, skuad asuhan Shin Tae-yong naik empat posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia! negara-negara yang posisinya digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan, Burundi, Filipina dan Lithuania.

Hanya saja, Timnas Indonesia cuma dalam hitungan jam menggeser Lithuania. Pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari WIB, Lithuania menang 1-0 atas San Marino di matchday pertama UEFA Nations League D 2024-2025.

Kemenangan ini membuat Lithuania naik satu posisi di ranking FIFA, tepatnya dari peringkat 138 ke 137 dunia. Efek naiknya peringkat Lithuania, posisi Timnas Indonesia pun mengalami penurunan satu posisi (dari posisi 138 ke 139 dunia).

Bahkan, Timnas Indonesia hampir turun ke peringkat 140 dunia jika Burundi menang saat bertandang ke markas Madagascar di laga uji coba pada Jumat, 22 Maret 2024 sore WIB. Beruntung bagi Timnas Indonesia, Burundi kalah 0-1 dari Madagascar!