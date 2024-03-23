Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berangkat ke Hanoi Pagi Ini, Timnas Indonesia Diminta Waspadai Permainan Superkeras Timnas Vietnam yang Tengah Terluka!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |03:57 WIB
Berangkat ke Hanoi Pagi Ini, Timnas Indonesia Diminta Waspadai Permainan Superkeras Timnas Vietnam yang Tengah Terluka!
Timnas Indonesia diminta waspadai permainan keras Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memberi pesan kepada Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Ia mengatakan, para pemain Timnas Indonesia harus mewaspadai permainan keras (fisik) yang kemungkinan ditunjukkan Timnas Vietnam di laga nanti. Jika pola pencegahan sudah dilakukan, potensi Timnas Indonesia kembali memenangkan laga sangat besar.

Erick Thohir minta pemain Timnas Indonesia waspadai permainan keras Timnas Vietnam. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(Erick Thohir minta pemain Timnas Indonesia waspadai permainan keras Timnas Vietnam. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Menurut catatan sejarah, Timnas Indonesia terakhir kali menang di Stadion My Dinh pada Desember 2004. Saat itu di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2004, Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timnas Vietnam.

“Nah, jadi kalau kemarin (Indonesia vs Vietnam di kualifikasi) saya rasa hasilnya ya sesuai yang kita harapkan. Kita tiga poin (menang 1-0 atas Timnas Vietnam),” kata kata Erick Thohir kepada awak media setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia U-20 versus China U-20 di Stadion Madya, Jakarta pada Jumat 22 Maret 2024.

“Tetapi, itu yang saya sampaikan kemarin di loker pemain, untuk bermain nanti di Vietnam mereka akan pasti keras, lebih keras dari yang kemarin,” lanjut mantan presiden Inter Milan ini.

“Namun, saya yakin para pemain senior kita juga sudah mengerti bagaimana bisa bermain fisik, tetapi tanpa menghilangkan permainan tim dan individunya sehingga kita bisa kembali, kita harapkan bisa merebut kemenangan,” tambahnya.

