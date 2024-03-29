Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manajer Timnas Indonesia Luruskan Pernyataan Shin Tae-yong soal Pemain Keturunan Tambahan yang Dinaturalisasi pada Juni 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |07:44 WIB
Manajer Timnas Indonesia Luruskan Pernyataan Shin Tae-yong soal Pemain Keturunan Tambahan yang Dinaturalisasi pada Juni 2024
Shin Tae-yong bicara soal pemain keturunan tambahan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, memberi penjelasan soal pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menyebut ada pemain keturunan tambahan yang dinaturalisasi pada Juni 2024. Endri Erawan pun menyatakan saat ini belum tambahan proyeksi pemain naturalisasi.

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan akan ada tambahan pemain naturalisasinya pada Juni 2024. Hal itu agar tim asuhannya akan bertambah kuat.

Maarten Paes

Tetapi, Endri Erawan memastikan pihaknya akan merampungkan pemain yang sudah diproyeksikan sebelumnya. Saat ini, tinggal Maarten Paes yang belum rampung tahapan naturalisasinya.

"Oh belum, belum ada informasi. Cuma mungkin menurut STY masih ada yang belum lengkaplah di tim untuk yang formasinya," ucap Endri di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

"Kemungkinan, kan kita masih nunggu Maarten Paes juga kan. Paes kan belum resmi kan, karena masih ada masalah di CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga), untuk bisa gabung ke Indonesia. Mungkin itu yang dibicarakan Shin Tae-yong" tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175214/shayne_pattynama_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_spattynama-BUnx_large.jpg
6 Pemain Timnas Indonesia Dicoret Patrick Kluivert Hari Ini Jelang Lawan Arab Saudi, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175211/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_imbang_dan_kalah_dari_arab_saudi_afc-IgMu_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175209/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-30b1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini: Wajib Menang, Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175208/media_inggris_prediksi_timnas_indonesia_kalah_dari_arab_saudi_afc-2dfY_large.jpg
Prediksi Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Versi Media Inggris: Garuda Kalah Tipis!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629479/persiapan-timnas-indonesia-mepet-patrick-kluivert-tetap-pede-kami-siap-hadapi-tantangan-ehm.jpg
Persiapan Timnas Indonesia Mepet, Patrick Kluivert Tetap Pede: Kami Siap Hadapi Tantangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement