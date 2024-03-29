Manajer Timnas Indonesia Luruskan Pernyataan Shin Tae-yong soal Pemain Keturunan Tambahan yang Dinaturalisasi pada Juni 2024

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, memberi penjelasan soal pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menyebut ada pemain keturunan tambahan yang dinaturalisasi pada Juni 2024. Endri Erawan pun menyatakan saat ini belum tambahan proyeksi pemain naturalisasi.

Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan akan ada tambahan pemain naturalisasinya pada Juni 2024. Hal itu agar tim asuhannya akan bertambah kuat.

Tetapi, Endri Erawan memastikan pihaknya akan merampungkan pemain yang sudah diproyeksikan sebelumnya. Saat ini, tinggal Maarten Paes yang belum rampung tahapan naturalisasinya.

"Oh belum, belum ada informasi. Cuma mungkin menurut STY masih ada yang belum lengkaplah di tim untuk yang formasinya," ucap Endri di Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

"Kemungkinan, kan kita masih nunggu Maarten Paes juga kan. Paes kan belum resmi kan, karena masih ada masalah di CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga), untuk bisa gabung ke Indonesia. Mungkin itu yang dibicarakan Shin Tae-yong" tambahnya.