HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Soroti Sejumlah Pemain Kelahiran Negeri Kincir Angin yang Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |06:41 WIB
Media Belanda Soroti Sejumlah Pemain Kelahiran Negeri Kincir Angin yang Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam
Erick Thohir bersama Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@erickthohir)
MEDIA Belanda, ESPN NL, soroti sejumlah pemain kelahiran Negeri Kincir Angin -julukan Belanda- yang turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Duel itu terjadi dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia baru saja dihadapkan dengan Timnas Vietnam dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertemuan pertama yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

Media Belanda soal Timnas Indonesia

Dalam laga itu, skuad Garuda sukses menang dengan skor 1-0. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Egy Maulana Vikri.

Kemudian, Timnas Indonesia kembali dihadapkan dengan Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Kali ini, pasukan Shin Tae-yong tampil menggila karena bisa menang telak 3-0 berkat aksi Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Pada dua laga itu, Timnas Indonesia memang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi yang juga memiliki darah Belanda. Di antaranya, ada nama Ragnar Oratmangoen, Rafael Struick, Ivar Jenner, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, hingga Justin Hubner yang diketahui lahir di Belanda.

Kondisi ini pun jadi sorotan ESPN NL. Mereka menyoroti kehadiran pemain kelahiran Belanda yang membela Timnas Indonesia.

“Belanda, Indonesia,” tulis ESPN NL dalam unggahannya yang menampilkan foto Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan juga Thom Haye.

“Pada pertandingan internasional tersebut, beberapa pemain asal Belanda bermain untuk Indonesia,” lanjutnya.

