HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akmal Marhali: Timnas Indonesia 99,99 Persen Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |06:09 WIB
Akmal Marhali: Timnas Indonesia 99,99 Persen Lolos ke Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Akmal Marhali, optimis soal peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bahkan menyebut bahwa Timnas Indonesia hampir 100 persen melangkahkan kakinya ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalahkan Vietnam.

Ya, Timnas Indonesia berhasil mencuri kemenangan 3-0 saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Berkat kemenangan ini juga, Timnas Indonesia makin mantap mengisi posisi dua di klasemen sementara Grup F. Mereka mengoleksi tujuh poin pada klasemen Grup F.

Sementara itu, di puncak klasemen Grup F, ada Irak yang sudah mengemas 12 poin. Irak sendiri sudah dipastikan lolos ke putaran selanjutnya.

Dengan begitu, masih ada satu slot yang akan diperebutkan dari Grup F untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang itu dimiliki Timnas Indonesia.

Peluang Timnas Indonesia pun bisa dibilang sangat besar ketimbang Vietnam yang saat ini berada di posisi tiga dengan tiga angka. Di sisa dua laga, Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni 2024.

Skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga akan otomatis lolos Piala Asia 2027.

“Kalau dari hitung-hitungan saat ini, kita sudah 99,99 persen lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan lolos Piala Asia 2027, sukses yang patut disyukuri tentunya dengan hasil saat ini,” kata Akmal Marhali ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis 28 Maret 2024.

Telusuri berita bola lainnya
