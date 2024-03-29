Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Lepaskan Sindiran Setelah Ranking FIFA Timnas Malaysia Disalip Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |05:56 WIB
Masyarakat Malaysia Lepaskan Sindiran Setelah Ranking FIFA Timnas Malaysia Disalip Timnas Indonesia
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia lepaskan sindiran setelah ranking FIFA Timnas Malaysia disalip Timnas Indonesia. Hal itu terjadi usai Timnas Indonesia sukses merebut hasil manis saat melawan Vietnam dua kali pada bulan ini dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Diketahui, Timnas Indonesia dihadapkan dengan Vietnam dalam laga ketiga dan keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada pertemuan pertama yang terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024, skuad Garuda sukses menang dengan skor 1-0.

Sindiran untuk Timnas Indonesia

Kemudian, Timnas Indonesia menggila kala bergantian bertandang ke Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam, pada Selasa 26 Maret 2024. Pasukan Shin Tae-yong sukses menang telak 3-0 berkat aksi Jay Idzes (9’), Ragnar Oratmangoen (23’), dan Ramadhan Sananta (90+8’).

Dua kemenangan itu membawa Timnas Indonesia bisa mendongkrak posisi di ranking FIFA. Sejatinya, FIFA baru akan mengumumkan ranking terbaru pada 4 April 2024. Namun, laman football-ranking.com sudah melakukan perhitungan manual.

Dilansir dari football-ranking.com, Jumat (29/3/2024), Timnas Indonesia total berhasil naik 8 peringkat usai mengalahkan Vietnam 2 kali. Alhasil, skuad Garuda bertengger di urutan ke-134 di ranking FIFA saat ini.

Dengan begitu, Timnas Indonesia dipastikan melewati posisi Timnas Malaysia di ranking FIFA. Pasalnya, Malaysia justru harus kehilangan poin usai menelan kekalahan dari laga yang dilakoni bulan ini.

Sindiran untuk Timnas Indonesia

Timnas Malaysia diketahui harus takluk 0-2 dari Timnas Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor, pada 26 Maret 2024. Itu merupakan hasil negatif kedua yang dipetik Timnas Malaysia pada bulan ini.

Sebelumnya, Malaysia juga kalah saat bertandang ke Oman dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga itu, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- juga tumbang dengan skor 0-2.

Buntutnya, posisi Malaysia pun turun di ranking FIFA. Dari urutan ke-152, kini Harimau Malaya ada di urutan ke-137. Dengan begitu, mereka berada 3 posisi di bawah Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
