Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia Sebelum Juni 2024, Nomor 1 Penakluk Lionel Messi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |05:13 WIB
7 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia Sebelum Juni 2024, Nomor 1 Penakluk Lionel Messi!
Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain keturunan tambahan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini.

Ia mengatakan Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni 2024. Hal itu berarti, pemain-pemain ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

“Ada beberapa lagi pemain berdarah indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir, @erickthohir, Kamis 28 Maret 2023.

Lantas, kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebelum Juni 2024? Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024:

7. Jens Raven (FC Dordrecht U-21)

Jens Raven

Masih berusia 18 tahun, tenaga penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven, dapat digunakan untuk jangka panjang. Ketika berada di Belanda, Shin Tae-yong menyaksikan langung aksi Jens Raven saat FC Dordrecht U-21 bersua klub Rafael Struick, ADO Den Haag U-21.

6. Ole Romeny (FC Utrecht)

Ole Romeny

PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeny melalui sang ketua umum, Erick Thohir. Meski pendekatan ini belum diiyakan Ole Romeny, ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI.

Sebab, peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175214/shayne_pattynama_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_spattynama-BUnx_large.jpg
6 Pemain Timnas Indonesia Dicoret Patrick Kluivert Hari Ini Jelang Lawan Arab Saudi, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175211/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_jika_menang_imbang_dan_kalah_dari_arab_saudi_afc-IgMu_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175209/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-30b1_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini: Wajib Menang, Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175208/media_inggris_prediksi_timnas_indonesia_kalah_dari_arab_saudi_afc-2dfY_large.jpg
Prediksi Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Versi Media Inggris: Garuda Kalah Tipis!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629569/timnas-indonesia-vs-arab-saudi-dan-irak-jordi-amat-garuda-harus-siap-1000-persen-vhi.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Irak, Jordi Amat: Garuda Harus Siap 1.000 Persen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement