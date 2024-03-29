7 Pemain Keturunan Tambahan yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia Sebelum Juni 2024, Nomor 1 Penakluk Lionel Messi!

Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SEBANYAK 7 pemain keturunan tambahan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluarkan kabar bahagia baru-baru ini.

Ia mengatakan Timnas Indonesia bakal diperkuat beberapa pemain keturunan tambahan sebelum Juni 2024. Hal itu berarti, pemain-pemain ini dapat diturunkan saat Timnas Indonesia menjalani dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024).

“Ada beberapa lagi pemain berdarah indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan,” kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir, @erickthohir, Kamis 28 Maret 2023.

Lantas, kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebelum Juni 2024? Berikut 7 pemain keturunan tambahan yang bisa perkuat Timnas Indonesia sebelum Juni 2024:

7. Jens Raven (FC Dordrecht U-21)





Masih berusia 18 tahun, tenaga penyerang FC Dordrecht U-21, Jens Raven, dapat digunakan untuk jangka panjang. Ketika berada di Belanda, Shin Tae-yong menyaksikan langung aksi Jens Raven saat FC Dordrecht U-21 bersua klub Rafael Struick, ADO Den Haag U-21.

6. Ole Romeny (FC Utrecht)





PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeny melalui sang ketua umum, Erick Thohir. Meski pendekatan ini belum diiyakan Ole Romeny, ada potensi penyerang 23 tahun ini menerima tawaran dari PSSI.

Sebab, peluang Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 terbuka lebar jika diperkuat pemain-pemain keturunan tambahan. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang merupakan pintu masuk ke Piala Dunia 2026.