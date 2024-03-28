Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Gagal Menang di Kandang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |22:35 WIB
Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Gagal Menang di Kandang!
Persib Bandung ditahan Bhayangkara FC 0-0. (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

HASIL Persib Bandung vs Bhayangkara FC di lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Stadion si Jalak Harupat pada Kamis (28/3/2024) malam WIB WIB, skor sama kuat 0-0.

Persib Bandung pun masih tertahan di posisi dua klasemen dengan 55 angka, terpaut 14 poin dari Borneo FC di puncak klasemen. Sementara itu, Bhayangkara FC berada di urutan 17 klasemen dengan 20 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru dimulai, Bhayangkara FC langsung mendapatkan kesempatan emas melalui Dendy Sulistyawan. Beruntung, kiper Persib Bandung Teja Paku Alam masih mampu menghalau tendangan keras dari Dendy.

Bhayangkara FC terlihat lebih banyak memegang bola dan beberapa kali melancarkan serangan ke lini pertahanan Persib Bandung. Salah satu kesempatan yang didapatkan saat Radja Nainggolan melesatkan tendangan keras pada menit ke-13 dari luar kotak penalti yang masih melebar ke sisi gawang Teja Pakul Alam.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: instagram/@persib)

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: instagram/@persib)

Semenit kemudian, giliran tim tuan rumah yang mengancam gawang Aqil Savik. Febri Haryadi mengirimkan umpan dari sayap kanan kepada Ciro Alves, tetapi bola masih melebar di sisi gawang Bhayangkara FC.

Setelah 20 menit jalannya pertandingan, giliran Maung Bandung –julukan Persib Bandung– yang lebih memegang kendali pertandingan. Persib Bandung racikan Bojan Hodak beberapa kali mengancam lini pertahanan Bhayangkara FC.

Persib Bandung terus menekan lini pertahanan Bhayangkara FC pada akhir babak pertama. Namun, Aqil Savik berhasil menghalau gempuran serangan skuad asuhan Bojan Hodak dan membuat skor masih imbang 0-0 pada 45 menit awal.

Halaman:
1 2
      
