Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Bhayangkara FC: Skor Kacamata Bertahan Sampai Turun Minum

BANDUNG - Persib Bandung menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Kamis (28/3/2024) malam WIB.

Tim tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan. Namun, skor kacamata masih tetap bertahan sampai turun minum.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru dimulai, Bhayangkara FC langsung mendapatkan kesempatan emas melalui Dendy Sulistyawan. Beruntungnya, Teja Paku Alam masih mampu menghalau tendangan keras dari Dendy.

Bhayangkara FC terlihat lebih banyak memegang bola dan beberapa kali melancarkan serangan ke lini pertahanan Persib. Salah satu kesempatan yang didapatkan ialah saat Radja Nainggolan melesatkan tendangan keras pada menit ke-13 dari luar kotak penalti yang masih melebar ke sisi gawang Teja.

Semenit kemudian, giliran tim tuan rumah yang mengancam gawang Aqil Savik. Febri Haryadi mengirimkan umpan dari sayap kanan kepada Ciro Alves, tetapi bola masih melebar di sisi gawang Bhayangkara FC.