HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, Nathan Tjoe-A-On Bertekad Bikin Golden Star Warriors Menderita di Kandang Sendiri

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:03 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam, Nathan Tjoe-A-On Bertekad Bikin <i>Golden Star Warriors</i> Menderita di Kandang Sendiri
Pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On. (Foto: Instagram/nathantjoeaon)
HANOI - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, berniat membuat Vietnam menderita saat bermain di hadapan suporter mereka sendiri, yakni di Stadion My Dinh, Hanoi. Karena itu, Nathan menilai Timnas Indonesia harus bermain menyerang dan mendominasi agar bisa membuat Vietnam kewalahan.

Duel antara Timnas Indonesia melawan Vietnam akan tersaji My Dinh National Stadium, Selasa (26/3/2024) malam WIB. Skuad Garuda bertekad untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam laga nanti.

Terlebih, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024. Hasil positif tersebut membuat Pasukan Garuda menempati posisi kedua di klasemen sementara dengan empat poin.

Sementara tampil di Hanoi, Nathan Tjoe-A-On menyadari pentingnya kemenangan untuk Timnas Indonesia. Sebab, ia mengatakan kemenangan akan membuat jarak Skuad Garuda dengan Vietnam semakin jauh.

Nathan Tjoe-A-On

"Ya, kami menang di kandang langkah pertama yang baik. Tapi pertandingan akan lebih penting, karena kami bisa membuat jarak antara kami dan mereka (Vietnam)," kata Nathan Tjoe-A-On dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Selasa (26/3/2024).

Sementara Nathan Tjoe-A-On mengaku ingin membuat Vietnam menderita di depan penggemarnya sendiri. Ia ingin Timnas Indonesia bermain untuk berani menguasai bola lebih lama serta membuat banyak peluang.

Halaman:
1 2
      
