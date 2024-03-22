Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Sanjung Debut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Dua-duanya Main Bagus!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |01:27 WIB
Shin Tae-yong Sanjung Debut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Dua-duanya Main Bagus!
Jay Idzes debut di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi debut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Shin Tae-yong menyebut kedua pemain itu tampil sama bagusnya.

Shin Tae-yong mengakui performa dua anak asuhnya itu sangat baik. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Jay Idzes tampil sangat baik selama 90 menit. Sedangkan Nathan, dia yang bermain setengah babak juga cukup baik, kendati masih harus beradaptasi.

Jay Idzes

“Jay dan Nathan dua-duanya baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Kamis 21 Maret 2024.

“Jay terlihat sangat bagus, dan Nathan hanya main satu babak, dan dia juga baru datang sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya mereka main bagus,” sambungnya.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia kurang kompak saat melawan Vietnam semalam. Namun, setelah melakukan rotasi pada beberapa pemain, permainan Skuad Garuda terlihat cukup solid sehingga sukses mencuri gol ke gawang Vietnam.

“Di babak pertama, kami tidak terlalu jelek juga permainannya, tapi memang kami kurang kompak karena ada beberapa pemain yang baru pertama kali main, di babak kedua kami semakin kompak jadi semakin bagus,” papar Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Pilih Bundesliga ketimbang Serie A, Pengalaman di Italia Jadi Penentu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement