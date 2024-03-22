Shin Tae-yong Sanjung Debut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam: Dua-duanya Main Bagus!

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi debut Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Shin Tae-yong menyebut kedua pemain itu tampil sama bagusnya.

Shin Tae-yong mengakui performa dua anak asuhnya itu sangat baik. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Jay Idzes tampil sangat baik selama 90 menit. Sedangkan Nathan, dia yang bermain setengah babak juga cukup baik, kendati masih harus beradaptasi.

“Jay dan Nathan dua-duanya baik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Kamis 21 Maret 2024.

“Jay terlihat sangat bagus, dan Nathan hanya main satu babak, dan dia juga baru datang sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya mereka main bagus,” sambungnya.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia kurang kompak saat melawan Vietnam semalam. Namun, setelah melakukan rotasi pada beberapa pemain, permainan Skuad Garuda terlihat cukup solid sehingga sukses mencuri gol ke gawang Vietnam.

“Di babak pertama, kami tidak terlalu jelek juga permainannya, tapi memang kami kurang kompak karena ada beberapa pemain yang baru pertama kali main, di babak kedua kami semakin kompak jadi semakin bagus,” papar Shin Tae-yong.