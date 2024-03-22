Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Bangga Shin Tae-yong Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam di SUGBK: Pemain Sudah Bekerja Keras!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |01:07 WIB
Reaksi Bangga Shin Tae-yong Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam di SUGBK: Pemain Sudah Bekerja Keras!
Shin Tae-yong kala mendampingi Timnas Indonesia berlaga. (Foto: PSSI)
REAKSI Shin Tae-yong usai usai Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di SUGBK menarik diulas. Sebab, sang pelatih merasa begitu bahagia hingga mengapresiasi kerja keras pemainnya dalam berjuang meraih kemenangan.

Shin Tae-yong mengaku sangat senang karena Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Ahli taktik asal Korea Selatan itu juga mengapresiasi kerja keras yang ditampilkan anak asuhnya sepanjang laga.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

“Saya sangat senang karena kita bisa menang lawan Vietnam, sangat bangga juga pada para pemain sudah bekerja keras,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Kamis 21 Maret 2024.

“Saya terima kasih juga pada Vietnam yang sudah datang ke sini dan main di sini,” lanjutnya.

Kendati menang, Shin Tae-yong tak ingin berpuas diri karena Timnas Indonesia masih akan melawan Vietnam pada pertandingan kedua yang akan dimainkan di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024. Dia pun mengalihkan fokusnya pada laga tersebut.

“Ke depan, kami akan bersiap untuk laga berikutnya agar bisa jadi pertandingan yang lebih keren antara Indonesia dan Vietnam,” tutur Shin Tae-yong.

