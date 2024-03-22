Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Akhiri Penantian 19 Tahun Menang di Fase Grup Kualifikasi Piala Dunia, Usai Sikat Vietnam 1-0 di SUGBK!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |00:49 WIB
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia akhiri penantian 19 tahun menang di fase grup Kualifikasi Piala Dunia. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Ya, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam di laga ketiga putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Egy Maulana Vikri (52') menjadi penentu kemenangan Skuad Garuda.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia menggeser Vietnam untuk menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup F. Skuad Garuda total meraih empat poin dari tiga laga.

Sementara itu, kemenangan atas Vietnam membuat penantian panjang Timnas Indonesia untuk menang di fase grup Kualifikasi Piala Dunia berakhir. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan waktu 19 tahun delapan bulan untuk meraih kemenangan di fase grup Kualifikasi Piala Dunia.

"Indonesia 1-0 Vietnam. Kemenangan pertama di babak grup kualifikasi Piala Dunia setelah 19 tahun 8 bulan," tulis Instagram resmi Timnas Indonesia, Kamis (21/3/2024).

