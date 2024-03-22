Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Golden Star Warriors di SUGBK karena Trik Lama

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |00:36 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Golden Star Warriors di SUGBK karena Trik Lama
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Hanoimoi, sebut Timnas Indonesia menang 1-0 atas Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- di SUGBK karena trik lama. Kekalahan itu terjadi dalam laga matchday ketiga Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melawan Vietnam di SUGBK, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menang dengan skor 1-0.

Media Vietnam

Gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga itu dicetak oleh Egy Maulana Vikri pada menit ke-52. Dia memanfaatkan umpan ciamik lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Mendapati hasil ini, media Vietnam, Hanoimoi, menyebut Timnas Vietnam kalah trik lama. Ini memang menjadi kekalahan tipis kedua Vietnam dari skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Vietnam juga kalah 0-1 dari Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Buntut kekalahan itu, Vietnam tersisih dari Piala Asia 2023.

“Timnas Vietnam-Indonesia: 0-1, kalah karena "trik lama",” tulis judul media Vietnam, Hanoimoi, dikutip Jumat (22/3/2024).

“Pada tanggal 21 Maret malam, Timnas Vietnam bertanding melawan Timnas Indonesia, pada pertandingan ketiga Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, di Stadion Gelora Bung Karno (Indonesia),” lanjutnya.

“Timnas Vietnam kalah tipis dari Timnas Indonesia untuk kedua kalinya,” jelas Hanoimoi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/09/pelatih_chelsea_enzo_maresca_foto_fifa.jpg
5 Kandidat Pengganti Enzo Maresca sebagai Pelatih Chelsea, Ada Legenda Klub
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement