Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Golden Star Warriors di SUGBK karena Trik Lama

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

MEDIA Vietnam, Hanoimoi, sebut Timnas Indonesia menang 1-0 atas Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- di SUGBK karena trik lama. Kekalahan itu terjadi dalam laga matchday ketiga Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melawan Vietnam di SUGBK, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 malam WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menang dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga itu dicetak oleh Egy Maulana Vikri pada menit ke-52. Dia memanfaatkan umpan ciamik lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan.

Mendapati hasil ini, media Vietnam, Hanoimoi, menyebut Timnas Vietnam kalah trik lama. Ini memang menjadi kekalahan tipis kedua Vietnam dari skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Vietnam juga kalah 0-1 dari Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Buntut kekalahan itu, Vietnam tersisih dari Piala Asia 2023.

“Timnas Vietnam-Indonesia: 0-1, kalah karena "trik lama",” tulis judul media Vietnam, Hanoimoi, dikutip Jumat (22/3/2024).

“Pada tanggal 21 Maret malam, Timnas Vietnam bertanding melawan Timnas Indonesia, pada pertandingan ketiga Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, di Stadion Gelora Bung Karno (Indonesia),” lanjutnya.

“Timnas Vietnam kalah tipis dari Timnas Indonesia untuk kedua kalinya,” jelas Hanoimoi.