Kalah 1-0 dari Timnas Indonesia, Timnas Vietnam Langsung Turun 7 Posisi di Ranking FIFA!

KALAH 1-0 dari Timnas Indonesia, Timnas Vietnam langsung turun 7 posisi di ranking FIFA! Mengutip dari akun X @FootyRankings, kekalahan 0-1 dari Timnas Indonesia membuat Timnas Vietnam kehilangan 15,37 poin di ranking FIFA.

Kondisi itu membuat ranking FIFA skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– merosot tujuh anak tangga dari 105 ke 112 dunia! Hasil itu semakin memperburuk Timnas Vietnam.

(Egy bikin Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sebelumnya, skuad asuhan Philippe Troussier juga turun 11 posisi (turun dari peringkat 94 ke 105 dunia) sepanjang Januari 2024. Penyebabnya karena Timnas Vietnam kalah tiga kali dari tiga laga fase grup Piala Asia 2023.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad asuhan Shin Tae-yong naik empat posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia setelah mendapatkan tambahan 15,37 poin (total perolehan angka Timnas Indonesia adalah 1,088.03).

Sebanyak empat negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang saat ini menempati peringkat 141 dunia, Burundi (140), Filipina (139) dan Lithuania (138). Namun, ada satu syarat lain yang harus dipenuhi Timnas Indonesia jika ingin benar naik ke peringkat 138 dunia.

Syarat yang dimaksud adalah, Filipina dan tiga negara lain wajib mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024. Dari empat negara di atas, Filipina dan Turkmenistan berpotensi besar disalip Timnas Indonesia.