Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Banjir Pujian saat Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Timnas Vietnam: Menyala Bang Jay!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:45 WIB
Jay Idzes Banjir Pujian saat Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Timnas Vietnam: Menyala Bang Jay!
Jay Idzes tampil luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAY Idzes banjir pujian saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Banyak yang menilai, bek bertinggi badan 190 sentimeter itu layak disematkan sebagai pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Dalam laga yang baru saja kelar, Jay Idzes awalnya bertugas sebagak bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3.

Momen Jay Idzes mengelabui pemain depan Timnas Vietnam. (Foto: X/@blontanex)

(Momen Jay Idzes mengelabui pemain depan Timnas Vietnam. (Foto: X/@blontanex)

Ia tak canggung bertugas di area tersebut, mengingat di klubnya, Venezia FC, juga diperankan di posisi yang sama. Kemudian di babak kedua, Jay Idzes bertugas sebagai bek sentral menggeser Rizky Ridho.

Mentas di posisi tersebut, peran Jay Idzes semakin terasa. Ia beberapa kali sanggup memotong bola serangan Timnas Vietnam ketika si kulit bulat masih berada di lini tengah.

Momen paling keren ditunjukkan Jay Idzes di ujung laga. Ketika berduel dengan penyerang Timnas Vietnam, Jay Idzes dengan tenang menahan bola dengan kakinya untuk kemudian membangun serangan.

“Jay Idzes bermain dengan dingin dan solid pada laga debutnya dengan Timnas Indonesia. Pemain Venezia FC nih boss! Umur 23 tahun Berikan satu kata untuk Bang Jay! Semoga bisa terus konsisten jaga pertahanan tim Indonesia dengan solid. Dan semoga dia bisa main di Serie A Italia!,” tulis akun X @FaktaSepakbola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/15/gelandang_juventus_fabio_miretti.jpg
Juventus Siap Lepas Fabio Miretti, Sosok Ini Masuk Radar Jadi Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement