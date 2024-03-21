Jay Idzes Banjir Pujian saat Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Timnas Vietnam: Menyala Bang Jay!

Jay Idzes tampil luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

JAY Idzes banjir pujian saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Banyak yang menilai, bek bertinggi badan 190 sentimeter itu layak disematkan sebagai pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Dalam laga yang baru saja kelar, Jay Idzes awalnya bertugas sebagak bek tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3.

(Momen Jay Idzes mengelabui pemain depan Timnas Vietnam. (Foto: X/@blontanex)

Ia tak canggung bertugas di area tersebut, mengingat di klubnya, Venezia FC, juga diperankan di posisi yang sama. Kemudian di babak kedua, Jay Idzes bertugas sebagai bek sentral menggeser Rizky Ridho.

Mentas di posisi tersebut, peran Jay Idzes semakin terasa. Ia beberapa kali sanggup memotong bola serangan Timnas Vietnam ketika si kulit bulat masih berada di lini tengah.

Momen paling keren ditunjukkan Jay Idzes di ujung laga. Ketika berduel dengan penyerang Timnas Vietnam, Jay Idzes dengan tenang menahan bola dengan kakinya untuk kemudian membangun serangan.

“Jay Idzes bermain dengan dingin dan solid pada laga debutnya dengan Timnas Indonesia. Pemain Venezia FC nih boss! Umur 23 tahun Berikan satu kata untuk Bang Jay! Semoga bisa terus konsisten jaga pertahanan tim Indonesia dengan solid. Dan semoga dia bisa main di Serie A Italia!,” tulis akun X @FaktaSepakbola.