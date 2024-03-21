Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Kali Kalah dari Timnas Indonesia, Philippe Troussier Dipecat Timnas Vietnam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:24 WIB
4 Kali Kalah dari Timnas Indonesia, Philippe Troussier Dipecat Timnas Vietnam?
Philippe Troussier 4 kali kalah dari Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

EMPAT kali kalah dari Timnas Indonesia, Philippe Troussier dipecat dari jabatan pelatih Timnas Vietnam? Timnas Indonesia benar-benar menjadi momok menakutkan bagi pelatih asal Prancis tersebut.

Sebab, dari empat pertemuan kontra Timnas Indonesia, Philippe Troussier selalu kalah dari skuad Garuda. Pertemuan pertama tersaji di matchday pertama Grup A Piala Asia 2004 saat tim asuhannya, Qatar, bersua Timnas Indonesia asuhan Ivan Kolev.

Momen Ponaryo bobol gawang Qatar di Piala Asia 2004

(Momen Ponaryo bobol gawang Qatar di Piala Asia 2004)

Datang ke Piala Asia 2004 sebagai pelatih juara bertahan (sebelumnya membawa Jepang juara Piala Asia 2000), ia harus rela melihat Qatar kalah 1-2 dari Timnas Indonesia! saat itu, gol-gol Timnas Indonesia dicetak Ponaryo Astaman dan Budi Sudarsono.

Pertemuan kedua langsung loncat ke Mei 2023 atau 19 tahun berselang. Saat itu, Philippe Troussier memimpin Timnas Vietnam U-22 bersua Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023.

Hasilnya, Timnas Vietnam U-22 tumbang 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 sehingga rontok di semifinal. Selanjutnya, kekalahan ketiga dan keempat tersaji di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor identik, 0-1.

Kekalahan dari Timnas Indonesia juga memperburuk hasil yang didapatnya selama menangani Timnas Vietnam sejak awal 2023. Dari 13 pertandingan, ia harus rela melihat Vietnam kalah sembilan kali dan cuma menang empat kali.

Halaman:
1 2
      
