Momen Pemain Timnas Indonesia Nyanyi Bareng Suporter di SUGBK Usai Menang 1-0 atas Vietnam

Para pemain Timnas Indonesia nyanyi bersama suporter di SUGBK usai kalahkan Vietnam 1-0. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Timnas Vietnam dalam matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Usai menang, para pemain Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- langsung bernyanyi bersama dengan suporter.

Timnas Indonesia langsung membentuk lingkaran di tengah lapangan. Mereka menunggu momentum untuk bernyanyi bersama ribuan suporter yang hadir.

(Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Akhirnya, terdengar lantunan lagu berjudul "Tanah Air" ciptaan Ibu Suci. Skuad Garuda pun dengan lantang bernyanyi bersama suporter Timnas Indonesia yang memadati SUGBK.

Ya, Timnas Indonesia memang sukses membekuk Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (21/3/2024) malam WIB. Gol penentu kemenangan untuk Skuad Garuda dicatatkan oleh Egy Maulana Vikri (52').