5 Fakta Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Langsung Pepet Irak!

Berikut 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SEBANYAK 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Sempat kesulitan di babak pertama, Timnas Indonesia akhirnya menang 1-0 via gol Egy Maulana Vikri pada menit 52. Lantas, apa saja fakta yang tersaji dari laga ini?

Berikut 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

5. Philippe Troussier Selalu Kalah





Philippe Troussier selalu kalah dalam empat pertemuan kontra Timnas Indonesia. Kekalahan pertama tersaji saat tim asuhannya, Qatar, kalah 1-2 dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2004.

Kekalahan kedua didapat ketika Timnas Vietnam U-22 tumbang 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023. Kemudian, kekalahan ketiga dan keempat tersaji di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 0-1.

4. Kemenangan Pertama dalam 20 Tahun





Ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia (Fase Grup) dalam 20 tahun terakhir. Kemenangan terakhir Timnas Indonesia tersaji di matchday pamungkas Grup 8 Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia.

Menjamu Turkmenistan di SUGBK pada 17 November 2004, Timnas Indonesia menang 3-1. Gol-gol Timnas Indonesia dilesakkan Ilham Jayakesuma alias hattrick.