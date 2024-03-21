SEBANYAK 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.
Sempat kesulitan di babak pertama, Timnas Indonesia akhirnya menang 1-0 via gol Egy Maulana Vikri pada menit 52. Lantas, apa saja fakta yang tersaji dari laga ini?
Berikut 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:
5. Philippe Troussier Selalu Kalah
Philippe Troussier selalu kalah dalam empat pertemuan kontra Timnas Indonesia. Kekalahan pertama tersaji saat tim asuhannya, Qatar, kalah 1-2 dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2004.
Kekalahan kedua didapat ketika Timnas Vietnam U-22 tumbang 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023. Kemudian, kekalahan ketiga dan keempat tersaji di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 0-1.
4. Kemenangan Pertama dalam 20 Tahun
Ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia (Fase Grup) dalam 20 tahun terakhir. Kemenangan terakhir Timnas Indonesia tersaji di matchday pamungkas Grup 8 Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia.
Menjamu Turkmenistan di SUGBK pada 17 November 2004, Timnas Indonesia menang 3-1. Gol-gol Timnas Indonesia dilesakkan Ilham Jayakesuma alias hattrick.