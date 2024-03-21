Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Langsung Pepet Irak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:59 WIB
5 Fakta Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Langsung Pepet Irak!
Berikut 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia menjamu Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (21/3/2024) malam WIB.

Sempat kesulitan di babak pertama, Timnas Indonesia akhirnya menang 1-0 via gol Egy Maulana Vikri pada menit 52. Lantas, apa saja fakta yang tersaji dari laga ini?

Berikut 5 fakta Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

5. Philippe Troussier Selalu Kalah

Phillipe Troussier

Philippe Troussier selalu kalah dalam empat pertemuan kontra Timnas Indonesia. Kekalahan pertama tersaji saat tim asuhannya, Qatar, kalah 1-2 dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2004.

Kekalahan kedua didapat ketika Timnas Vietnam U-22 tumbang 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023. Kemudian, kekalahan ketiga dan keempat tersaji di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 0-1.

4. Kemenangan Pertama dalam 20 Tahun

Timnas Indonesia

Ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia (Fase Grup) dalam 20 tahun terakhir. Kemenangan terakhir Timnas Indonesia tersaji di matchday pamungkas Grup 8 Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia.

Menjamu Turkmenistan di SUGBK pada 17 November 2004, Timnas Indonesia menang 3-1. Gol-gol Timnas Indonesia dilesakkan Ilham Jayakesuma alias hattrick.

Halaman:
1 2 3
      
