HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Egy Maulana Vikri Jadi Pahlawan, Skuad Garuda Menang 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |22:31 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Egy Maulana Vikri Jadi Pahlawan, Skuad Garuda Menang 1-0!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024) mulai pukul 20.30 WIB. Gol semata wayang Timnas Indonesia dalam laga ini tercipta lewat aksi Egy Maulana Vikri pada menit ke-52.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Aksi Egy Maulana Vikri di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Ini jadi kemenangan perdana Timnas Indonesia di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alhasil, pasukan Shin Tae-yong kini sudah mengemas 4 poin dari 3 laga yang telah dijalani.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam langsung tampil menyerang di awal laga. Tetapi, Jay Idzes cs tampil solid di lini pertahanan sehingga gawang Timnas Indonesia masih aman tak kebobolan.

Pada menit ke-11, Vietnam dapat peluang emas lewat aksi Nguyen Dinh Buc. Tetapi, bola tendangannya masih melebar dari gawang Timnas Indonesia.

Terus digempur serangan, Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam. Hokky Caraka cs terus berupaya membangun serangan balik ke gawang tim tamu, tetapi upaya demi upaya mereka masih menemukan kebuntuan.

Masuk menit ke-20, serangan berbahaya kembali datang ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Nguyen Hoang Duc. Beruntung, Nathan Tjoe-A-On bisa dengan sigap menghentikan serangan tersebut.

Pada menit ke-29, Rafael Struick mencoba menyerang. Sayang, tendangan kerasnya dari sisi kanan gawang masih jatuh tepat ke pelukan kiper Vietnam, Nguyen Filip.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya menyerang. Tetapi, usaha mereka tetap gagal berbuah manis sehingga skor kacamata alias 0-0 masih terus terjaga hingga akhir laga babak pertama.

1 2
      
