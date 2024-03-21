Hadir di SUGBK, Presiden Jokowi Tonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) pukul 20.30 WIB.

Presiden Jokowi hadir langsung ke SUGBK ditemani dengan istri tercintanya, Iriana. Selain itu, dia ditemani juga oleh Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir. Mereka menyaksikan duel klasik Timnas Indonesia versus Vietnam dari tribun Royal Box.

Orang nomor satu Indonesia itu hadir tepat sebelum kick off dimulai. Tak seperti biasanya, Presiden Jokowi datang mengenakan sweater putih, bukan jersey kandang Timnas Indonesia.

Menariknya, terdapat dua pemain Timnas Indonesia yang menjalani debutnya, yakni Nathan Tjo-A-On dan Jay Idzes. Manisnya, debut mereka langsung dimainkan di SUGBK dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.