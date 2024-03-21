Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Manfaatkan Lemparan Mematikan Pratama Arhan, Egy Maulana Vikri Bawa Skuad Garuda Unggul 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:50 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam: Manfaatkan Lemparan Mematikan Pratama Arhan, Egy Maulana Vikri Bawa Skuad Garuda Unggul 1-0!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam sudah diketahui. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini sukses membuka keunggulan 1-0 berkat gol ciamik Egy Maulana Vikri.

Pada menit ke-52, Timnas Indonesia akhirnya memecah kebuntuan. Gol berawal dari lemparan ke dalam ciamik dari Pratama Arhan. Egy Maulana Vikri yang ada di depan gawang Vietnam bisa mengeksekusi bola dengan cantik hingga berbuah gol. Timnas Indonesia akhirnya unggul 1-0.

Egy Maulana Vikri

Sebelumnya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada matchday ketiga Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (21/3/2024) mulai pukul 20.30 WIB.

Pada babak pertama, skor 0-0 mewarnai laga di babak pertama. Tentunya, gol tambahan diharapkan bisa dicetak lagi oleh skuad Garuda demi membawa tim meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
