HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Panggil Pemain Berbakat Irak, Jesus Casas Dapat Kritik Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:26 WIB
Tak Panggil Pemain Berbakat Irak, Jesus Casas Dapat Kritik Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas (Foto: Instagram/Timnas Irak)
A
A
A

BAGHDAD – Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas dikritik karena tidak memanggil pemain berbakat Hassan Abdul Kareem untuk menghadapi Timnas Indonesia. Kritik tersebut disampaikan salah satu pelatih lokal Irak, Saad Hafez.

Timnas Irak akan bersua dengan Indonesia dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis (6/6/2024) mendatang.

Casas sudah memanggil sebanyak 26 pemain untuk pertandingan melawan Indonesia dan Vietnam. Hafez menilai pelatih asal Spanyol itu membuat komposisi tepat dalam skuadnya menjelang dua pertandingan tersebut.

“Daftar (Jesus) Casas di timnas Irak kami nilai bagus karena cenderung stabil dengan memanggil pemain-pemain yang sudah setahun lebih di timnas Irak. Selain itu, pelatih juga menambah pemain-pemain baru dengan usia muda, seperti pemain tim Olimpiade,” ujar Hafez dilansir dari Win Win, Rabu (22/5/2024).

Namun demikian, menurut Hafez ada satu kekurangan dalam keputusan yang dibuat oleh Casas. Hafez mengkritik juru formasi berusia 50 tahun itu karena tidak memanggil sayap kanan Al-Zawraa, Hassan Abdul Kareem.

Hafez mengakui Hassan merupakan salah satu pemain berbakat yang seharusnya dipanggil Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak. Dia mengatakan keputusan Casas ini bisa ‘membunuh’ bakat Hassan Abdul Kareem.

