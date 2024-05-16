Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak Setelah Shin Tae-yong Umumkan 22 Pemain: Menanti Posisi Nathan Tjoe-A-On!

Nathan Tjo-A-On akan memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Irak setelah Shin Tae-yong mengumumkan 22 pemain pilihannya akan dibahas Okezone. Peran Nathan Tjoe-A-On menjadi yang cukup ditunggu mengingat permainan apiknya bersama Garuda Muda di ajang Piala Asia U-23 2024 kemarin.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 6 Juni mendatang.

Jelang laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah memanggil 22 pemain pilihannya. Juru taktik asal Korea Selatan itu dipastikan bakal menurunkan skuad terbaik saat menghadapi Irak.

Ernando Ari dipastikan masih akan dipercaya untuk berada di bawah mistar gawang. Ernando akan dikawal tiga bek sejajar yakni Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner.

Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan mengisi posisi bek sayap. Sementara Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye akan menjadi duet di lini sentral.