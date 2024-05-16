Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak Setelah Shin Tae-yong Umumkan 22 Pemain: Menanti Posisi Nathan Tjoe-A-On!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:38 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak Setelah Shin Tae-yong Umumkan 22 Pemain: Menanti Posisi Nathan Tjoe-A-On!
Nathan Tjo-A-On akan memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Irak setelah Shin Tae-yong mengumumkan 22 pemain pilihannya akan dibahas Okezone. Peran Nathan Tjoe-A-On menjadi yang cukup ditunggu mengingat permainan apiknya bersama Garuda Muda di ajang Piala Asia U-23 2024 kemarin.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 6 Juni mendatang.

Jelang laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong sudah memanggil 22 pemain pilihannya. Juru taktik asal Korea Selatan itu dipastikan bakal menurunkan skuad terbaik saat menghadapi Irak.

Ernando Ari dipastikan masih akan dipercaya untuk berada di bawah mistar gawang. Ernando akan dikawal tiga bek sejajar yakni Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner.

Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan mengisi posisi bek sayap. Sementara Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye akan menjadi duet di lini sentral.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/51/3048783/hentikan-polemik-laga-timnas-indonesia-vs-timnas-australia-resmi-digelar-di-sugbk-Tu39twtRZU.jpg
Hentikan Polemik, Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia Resmi Digelar di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/51/3043643/kualifikasi-piala-dunia-2026-pssi-bakal-carter-pesawat-untuk-timnas-indonesia-bertandang-ke-bahrain-dan-china-74kPd47bbh.jpg
Kualifikasi Piala Dunia 2026: PSSI Bakal Carter Pesawat untuk Timnas Indonesia Bertandang ke Bahrain dan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/51/3012552/jadwal-siaran-langsung-timnas-indonesia-vs-irak-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-zona-asia-laga-penentuan-live-di-rcti-YhCM4WP0fq.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Laga Penentuan, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/51/3011700/tak-panggil-pemain-berbakat-irak-jesus-casas-dapat-kritik-jelang-hadapi-timnas-indonesia-HIdYZQkyTL.jpg
Tak Panggil Pemain Berbakat Irak, Jesus Casas Dapat Kritik Jelang Hadapi Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647945/fifa-libatkan-4-negara-investigasi-dugaan-pemalsuan-dokumen-pemain-naturalisasi-malaysia-qtx.webp
FIFA Libatkan 4 Negara Investigasi Dugaan Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/kapten_persib_bandung_marc_klok.jpg
Marc Klok Ingin Ulang Memori Indah Persib di Singapura, Lion City Sailors Hati-Hati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement