HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berangkat Ibadah Haji, Witan Sulaeman Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Irak dan Filipina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:02 WIB
Witan Sulaeman absen bela Timnas Indonesia di laga vs Irak dan Filipina pada Juni mendatang (Foto: PSSI)
WITAN Sulaeman tidak masuk dalam daftar 22 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sumardji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN) mengatakan sang pemain sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ibadah haji.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 22 nama untuk memperkuat Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday periode Juni 2024. Dari 22 nama yang dipanggil, ada beberapa pemain yang biasa dipanggil, tapi justru pada kali ini harus absen.

Contohnya seperti Witan, Elkan Baggott, Marc Klok, dan Ramadhan Sananta. Sumardji pun buka suara terkait hal itu.

Namun dia tidak spesifik bicara mengenai keseluruhan pemain. Melainkan hanya mengungkapkan situasi Witan, yang mana pemain Persija Jakarta itu sedang persiapan untuk naik haji.

“Witan itu kan akan naik haji, jadi persiapan untuk ke sana. Itu yang pertama,” kata Sumardji saat dihubungi wartawan, Kamis (16/5/2024).

Kata Sumardji, 22 pemain yang dipanggil ini sudah sesuai dengan kebutuhan tim. Nantinya juga masih ada kemungkinan perubahan pemain dari nama-nama yang telah dipanggil.

Halaman:
1 2
      
