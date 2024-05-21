Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 26 Pemain Timnas Irak untuk Hadapi Timnas Indonesia: Ada Aymen Hussein yang Bikin Rizky Ridho Mental!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |22:05 WIB
Daftar 26 Pemain Timnas Irak untuk Hadapi Timnas Indonesia: Ada Aymen Hussein yang Bikin Rizky Ridho Mental!
Timnas Irak membawa 26 pemain untuk berlaga dengan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
A
A
A

BERIKUT daftar 26 pemain Timnas Irak untuk hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Aymen Hussein dipanggil oleh pelatih Jesus Casas!

Timnas Irak akan menghadapi Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam pada dua laga tersisa di putaran dua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua laga itu akan berlangsung 6 Juni dan 11 Juni 2024.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Saat ini, Irak sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga. Mereka mengoleksi 12 poin dari empat laga yang sudah dilakoni. Bahkan, Aymen Hussein dan kawan-kawan selangkah lagi finis sebagai juara grup.

Sebab, poin terdekat adalah milik Timnas Indonesia di posisi dua dengan tujuh angka. Satu hasil imbang dari dua laga tersebut akan membuat Irak menjadi juara Grup F.

Casas tentu sadar akan fakta itu. Ia memanggil semua pemain terbaiknya untuk menghadapi Indonesia di Jakarta dan Vietnam di kandang sendiri.

Sejumlah bintang yang tampil di Piala Asia 2023 dipanggil ke skuad. Sebut saja Aymen Hussein yang pernah bikin Rizky Ridho mental, dan Zidane Iqbal yang merupakan eks Manchester United.

