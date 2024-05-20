Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Gantikan Posisi Elkan Baggott Jelang Lawan Timnas Irak dan Filipina, Nomor 1 Calvin Verdonk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |09:46 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Gantikan Posisi Elkan Baggott Jelang Lawan Timnas Irak dan Filipina, Nomor 1 Calvin Verdonk!
Beriktu 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan Elkan Baggott jelang lawan Timnas Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi menggatikan posisi Elkan Baggott jelang melawan Timnas Irak dan Filipina akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 22 pemain yang diumumkan pada Kamis 16 Mei 2024, tidak terdapat nama Elkan Baggott. Padahal, sejak November 2021, Elkan Baggott selalu dipanggil ke Timnas Indonesia jika tidak mengalami cedera.

Meski begitu, Shin Tae-yong tentu sudah memiliki alasan tersendiri kenapa tidak memanggil bek 21 tahun tersebut. Ditambah lagi, Shin Tae-yong juga sudah memiliki pemain alterantif untuk menggantikan personel Ipswich Town tersebut.

Menurut penelusuran Okezone, setidaknya ada tiga pemain yang dapat menggantikan posisi Elkan Baggott di posisi bek tengah sebelah kiri. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi gantikan posisi Elkan Baggott jelang lawan Timnas Irak dan Filipina.

3. Justin Hubner

Justin Hubner

Dalam kondisi normal, posisi bek tengah sebelah kiri hampir pasti diisi Justin Hubner. Bek 20 tahun ini tidak pernah Tampil mengecewakan ketika dipercaya mentas di posisi tersebut.

Bahkan sekalipun Elkan Baggott dipanggil, posisi bek tengah sebelah kiri hampir pasti diisi pemain yang tengah dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka ini.

