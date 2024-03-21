Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Singapura vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: The Lions Imbangi Tim Tamu 2-2, Berkat Gol Telat Jacob Mahler!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |21:39 WIB
Hasil Timnas Singapura vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: The Lions Imbangi Tim Tamu 2-2, Berkat Gol Telat Jacob Mahler!
Laga Timnas Singapura vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/@fasingapore)
A
A
A

HASIL Timnas Singapura vs Timnas China dalam laga lanjutan Grup C putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. The Lions -julukan Timans Singapura- sukses menahan imbang China dengan skor 2-2.

Duel Timnas Singapura vs Timnas China digelar di National Stadium, Kamis (21/3/2024) malam WIB. Gol telat Jacob Mahler menyelamatkan Singapura dari kekalahan.

Timans Singapura vs Timnas China

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

China berhasil menguasi jalannya pertandingan pada awal babak pertama, tetapi Singapura terus mencoba untuk keluar dari tekanan. Sementara itu, Wu Lei sukses membawa China memimpin pada menit ke-10 setelah tendanganya tak mampu dijangkau Hassan Sunny.

Lóng Zhī Duì -julukan Timnas China- terus memberikan tekanan kepada lini pertahan Singapura. Namun hingga menit ke-20, China gagal menggandakan keunggulan meski memiliki beberapa peluang.

Salah satu pemain Singapura melakukan kesalahan fatal pada menit ke-28 dengan melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Namun, Wu Lei yang maju sebagai ekskutor gagal memaksimalkan peluang tersebut.

Menjelang akhir babak pertama, Wu Lei membayar kesalahannya untuk membawa China memipin 2-0 atas Singapuran pada menit 45+2. Alhasil, China menutup babak pertama dengan motivasi bagus untuk bisa mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Halaman:
1 2
      
