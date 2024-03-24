Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia Krisis Pemain, Muhammad Ferrari dan Rachmat Irianto Terbang ke Hanoi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:32 WIB
Dipanggil Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia Krisis Pemain, Muhammad Ferrari dan Rachmat Irianto Terbang ke Hanoi
Rachmat Irianto kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
HANOI Muhammad Ferarri dan Rachmat Irianto ikut dipanggil Shin Tae-yong karena Timnas Indonesia alami krisis pemain jelang melawan Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memastikan Ferarri dan Irianto, akan terbang ke Hanoi, Vietnam, untuk menyusul Timnas Indonesia.

Ya, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan berhadapan dengan Vietnam dalam fase Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024.

Muhammad Ferrari

Dikabarkan, ada lima pemain Timnas Indonesia yang mengalami demam dan tidak ikut rombongan ke Hanoi ,Vietnam. Kelima pemain itu adalah Muhammad Riyandi, Yakob Sayuri, Nadeo Argawinata, Ivar Jenner, dan Rafael Struick.

Selain itu, Marc Klok pun tidak ikut rombongan tim ke sana karena memilih pemulihan cedera ke Singapura. Sementara Sandy Walsh, dia harus absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.

