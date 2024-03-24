Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Banyak Pemain yang Demam: Thom Haye Jadi Andalan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |14:43 WIB
Thom Haye siap jadi andalan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi. (Foto: PSSI)
Thom Haye siap jadi andalan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi. (Foto: PSSI)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam setelah banyak pemain yang demam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan melakoni matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Vietnam di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Sayangnya jelang laga nanti, ada beberapa pemain yang mengalami demam. Beredar kabar, beberapa nama-nama yang terkena demam adalah Yakob Sayuri, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Rafael Struick.

(Sandy Walsh absen di Hanoi karena terkena akumulasi kartu. (Foto: PSSI)

(Sandy Walsh absen di Hanoi karena terkena akumulasi kartu. (Foto: PSSI)

Terbaru, di stories Instagram-nya yang berbayar, Justin Hubner membagikan kondisinya tak sedang baik-baik saja. Ia menaruh emoji hijau tanda tidak enak badan.

Sandy Walsh bahkan dipastikan absen dalam laga di Hanoi karena terkena akumulasi kartu kuning. Akibatnya, sudah ada tiga pemain Timnas Indonesia yang dipastikan absen di laga mendatang, yakni Marc Klok, Nadeo Argawinata dan Sandy Walsh. Nadeo dan Marc Klok cedera, sedangkan Sandy Walsh terkena akumulasi kartu.

Setelah kehilangan tiga nama di atas, Shin Tae-yong memanggil tiga pemain pengganti. Mereka ialah Ernando Ari (penjaga gawang), Muhammad Ferarri (bek) dan Rachmat Irianto (gelandang). Ernando Ari sudah berangkat ke Hanoi sejak Sabtu 23 Maret 2024, sedangkan Muhammad Ferarri dan Rachmat Irianto baru terbang siang ini.

Lantas, pola apa yang digunakan Shin Tae-yong dalam posisi darurat seperti ini? Shin Tae-yong diprediksi tetap mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3.

