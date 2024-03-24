Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Rachmat Irianto dan Muhammad Ferarri Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |13:52 WIB
Breaking News: Rachmat Irianto dan Muhammad Ferarri Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam!
Muhammad Ferarri dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

RACHMAT Irianto dan Muhammad Ferarri dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion My Dinh, Selasa 26 Maret 2024.

Kabar itu disampaikan langsung Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, saat dihubungi Okezone. "Iya benar (Rachmat Irianto dan Muhammad Ferarri dipanggil untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam),” kata Sumardji kepada Okezone, Minggu (24/3/2024).

Rachmat Irianto dipanggil untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@pssi)

Sekadar diketahui, sejumlah pemain Timnas Indonesia dikabarkan terkena demam. Beberapa nama yang dikabarkan terkena demam adalah Pratama Arhan, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Rafael Struick, Muhammad Riyandi dan Nadeo Argawinata.

Sandy Walsh pun sudah dipastikan absen di laga melawan Vietnam, namun bukan karena sakit melainkan terkena akumulasi kartu. Sebelumnya, Nadeo Argawinata dan Marc Klok juga dipastikan absen di laga mendatang karena mengalami cedera.

Banyaknya pemain yang mengalami masalah kebugaran membuat Shin Tae-yong berinisiatif memanggil pemain lain. Pertama, ada Ernando Ari yang diplot menggantikan Nadeo.

Ernando Ari sudah berangkat ke Hanoi, Vietnam, pada Sabtu 23 Maret 2024 siang WIB. Kemudian pada siang ini, giliran Rachmat Irianto dan Muhammad Ferarri yang berangkat.

Halaman:
1 2
      
