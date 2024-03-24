Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pengamat Sepakbola Vietnam: Kekalahan Bisa Jadi Bencana untuk Golden Star Warriors!

HANOI – Pengamat sepakbola Vietnam, Vu Quang Huy meminta pelatih Philippe Troussier untuk serius mempersiapkan Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– jelang melawan Timnas Indonesia di Hanoi. Sebab jika sampai kalah lagi, Quang Huy menilai kekalahan tiu bisa menjadi bencana untuk Timnas Vietnam.

Seperti yang diketahui, The Golden Star Warriors akan kembali menantang Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kali ini, Vietnam akan menjamu Skuad Garuda di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 mendatang.

Laga yang cukup penting bagi Vietnam untuk meraih kemenangan di hadapan publiknya sendiri. Karena pada laga sebelumnya mereka harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 lalu.

Jelang laga tersebut, Quang Huy mengatakan bahwa Vietnam wajib mencuri kemenangan atas Timnas Indonesia di Stadion My Dinh. Jika menelan kekalahan lagi, The Golden Star Warriors akan rugi besar karena asa untuk melaju ke putaran ketiga semakin sulit dan berdampak pada mentalitas tim.

“Jika tim Vietnam kalah lagi di My Dinh, itu akan menjadi bencana,” kata Quang Huy, dilansir dari Thanh Nien, Minggu (24/3/2024).

“Tidak hanya akan menghancurkan peluang untuk memasuki babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, tetapi juga dapat menciptakan mentalitas yang buruk. Keputusasaan membawa banyak konsekuensi,” ungkapnya.