Live di RCTI dari Vietnam! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di My Dinh Stadium pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia akan kembali menghadapi Timnas Vietnam pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan disiarkan secara live di RCTI.

Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di My Dinh Stadium. Pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia digelar pada Selasa 26 Maret 2024.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- datang ke Vietnam dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan 1-0 pada pertemuan sebelumnya menjadi modal bagus bagi Pratama Arhan dan rekan-rekan jelang berlaga di My Dinh Stadium.

Ya, Timnas Indonesia meraih hasil positif saat menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 20124 kemarin.

BACA JUGA: Media Vietnam Soroti Jay Idzes saat Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam di SUGBK

Pasukan Shin Tae-yong menang tipis satu gol lewat aksi Egy Maulana Vikri di babak kedua. Egy menceploskan bola ke gawang usai memanfaatkan situasi kemelut dari lemparan kedalam andalan Pratama Arhan.

Permainan Timnas Indonesia memang belum terlihat padu pada pertemuan pertama kontra Vietnam kemarin. Namun, kemenangan 1-0 atas Vietnam di SUGBK jelas menjadi modal berharga bagi Skuad Garuda.