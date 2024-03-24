Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Jay Idzes saat Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam di SUGBK

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |00:53 WIB
Media Vietnam Soroti Jay Idzes saat Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam di SUGBK
Jay Idzes dan para penggawa Timnas Indonesia saat merayakan gol ke gawang Vietnam (Foto: PSSI)
A
A
A

SALAH satu media Vietnam, Znews, menyoroti peran Jay Idzes dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK), Kamis 21 Maret 2024, The Golden Star kalah tipis 0-1 di laga tersebut. Gol tunggal Egy Maulana Vikri membawa Skuad Garuda mengamankan poin penuh di laga tersebut.

Selain Egy MV, pemain yang dinilai tampil sangat baik untuk Timnas Indonesia adalah Jay Idzes. Bek Venezia itu bahkan disebut-sebut berperan penting di lini belakang Skuad Garuda.

"Idzes berkoordinasi sangat baik dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner untuk menciptakan trio solid di pertahanan tim tuan rumah, membungkam serangan Vietnam. Sepanjang pertandingan, tim tandang hanya melepaskan 2 kali tembakan, tidak satu kali pun bola mengenai sasaran," tulis Znews.

Kendati debut dan minim adaptasi, Idzes terlihat tidak mengalami canggung sedikit pun. Tampilnya Idzes membantu lini belakang Indonesia menahan gempuran tim tamu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193346/mees_hilgers_tergabung_bersama_beberapa_sejumlah_pesepakbola_top_dunia_meeshilgerss-q8Ul_large.jpg
Daftar Pesepakbola Top Dunia yang Satu Agensi dengan Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193402/john_herdman-Fzec_large.jpg
Ini Faktor yang Buat PSSI Yakin John Herdman Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193394/john_herdman-OovS_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia Asuhan John Herdman di Tahun 2026: FIFA Series dan Piala AFF Jadi Ujian Perdana!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/john_herdman.jpg
Terungkap! Ini Alasan Utama PSSI Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement