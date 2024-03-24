Media Vietnam Soroti Jay Idzes saat Timnas Indonesia Kalahkan Timnas Vietnam di SUGBK

Jay Idzes dan para penggawa Timnas Indonesia saat merayakan gol ke gawang Vietnam (Foto: PSSI)

SALAH satu media Vietnam, Znews, menyoroti peran Jay Idzes dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK), Kamis 21 Maret 2024, The Golden Star kalah tipis 0-1 di laga tersebut. Gol tunggal Egy Maulana Vikri membawa Skuad Garuda mengamankan poin penuh di laga tersebut.

Selain Egy MV, pemain yang dinilai tampil sangat baik untuk Timnas Indonesia adalah Jay Idzes. Bek Venezia itu bahkan disebut-sebut berperan penting di lini belakang Skuad Garuda.

"Idzes berkoordinasi sangat baik dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner untuk menciptakan trio solid di pertahanan tim tuan rumah, membungkam serangan Vietnam. Sepanjang pertandingan, tim tandang hanya melepaskan 2 kali tembakan, tidak satu kali pun bola mengenai sasaran," tulis Znews.

Kendati debut dan minim adaptasi, Idzes terlihat tidak mengalami canggung sedikit pun. Tampilnya Idzes membantu lini belakang Indonesia menahan gempuran tim tamu.