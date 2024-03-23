Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Soroti Jay Idzes yang Gendong Witan Sulaeman Usai Timnas Indonesia Tumbangkan Vietnam 1-0 di SUGBK

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:49 WIB
Masyarakat Indonesia Soroti Jay Idzes yang Gendong Witan Sulaeman Usai Timnas Indonesia Tumbangkan Vietnam 1-0 di SUGBK
Momen Jay Idzes menggendong Witan Sulaeman kelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: TikTok/@tmnsfans)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia di media sosial menyoroti Jay Idzes yang menggendong Witan Sulaeman usai Timnas Indonesia menumbangkan Timnas Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Jay Idzes menjadi sorotan di laga tersebut. Bek milik Venezia ini tampil apik sepanjang pertandingan. Mentas sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, Jay Idzes tak pernah sekalipun dilewati pemain Timnas Vietnam.

Jay Idzes tampil brilian di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

(Jay Idzes tampil brilian di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

Bahkan di pengujung pertandingan, Jay Idzes melakukan aksi keren. Dalam duel satu lawan satu dengan penyerang Timnas Vietnam, bek 23 tahun itu dengan mudah mengelabui pemain Golden Star Warriors.

Kelar pertandingan, banyak yang menilai Jay Idzes sebagai pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Tak sampai di situ aksi yang ditunjukkan eks pemain Go Ahead Eagles ini.

Ia terlihat menggendong winger Timnas Indonesia, Witan Sulaeman. Tidak diketahui apa alasan Jay Idzes menggendong Witan Sulaeman.

Namun, secara interaksi, Jay Idzes dan Witan Sulaeman diprediksi berjalan lancar. Sebab, Witan Sulaeman diketahui pandai berbahasa Inggris sehingga dengan mudah berkomunikasi bersama pemain berdarah Belanda tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193315/john_herdman_disoroti_media_inggris_setelah_segera_melatih_timnas_indonesia_fifacom-e0hj_large.jpg
Media Inggris Soroti John Herdman Latih Timnas Indonesia: Pelatih Skandal Olimpiade Dapat Kerjaan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193288/john_herdman_akan_memimpin_timnas_indonesia_di_piala_asia_2027_fifacom-dyEF_large.jpg
John Herdman Pusing Timnas Indonesia Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193264/john_herdman-F5Xv_large.jpg
Breaking News: PSSI Segera Resmikan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.webp
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/menpora_erick_thohir_foto_kemenpora.jpg
Ditanya Evaluasi SEA Games 2025, Erick Thohir Beri Jawaban Tak Terduga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement