Masyarakat Indonesia Soroti Jay Idzes yang Gendong Witan Sulaeman Usai Timnas Indonesia Tumbangkan Vietnam 1-0 di SUGBK

MASYARAKAT Indonesia di media sosial menyoroti Jay Idzes yang menggendong Witan Sulaeman usai Timnas Indonesia menumbangkan Timnas Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Jay Idzes menjadi sorotan di laga tersebut. Bek milik Venezia ini tampil apik sepanjang pertandingan. Mentas sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, Jay Idzes tak pernah sekalipun dilewati pemain Timnas Vietnam.

(Jay Idzes tampil brilian di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: PSSI)

Bahkan di pengujung pertandingan, Jay Idzes melakukan aksi keren. Dalam duel satu lawan satu dengan penyerang Timnas Vietnam, bek 23 tahun itu dengan mudah mengelabui pemain Golden Star Warriors.

Kelar pertandingan, banyak yang menilai Jay Idzes sebagai pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Tak sampai di situ aksi yang ditunjukkan eks pemain Go Ahead Eagles ini.

Ia terlihat menggendong winger Timnas Indonesia, Witan Sulaeman. Tidak diketahui apa alasan Jay Idzes menggendong Witan Sulaeman.

Namun, secara interaksi, Jay Idzes dan Witan Sulaeman diprediksi berjalan lancar. Sebab, Witan Sulaeman diketahui pandai berbahasa Inggris sehingga dengan mudah berkomunikasi bersama pemain berdarah Belanda tersebut.