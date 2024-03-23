Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Bisa Tampil: Mengerikan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:11 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Setelah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Bisa Tampil: Mengerikan!
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam setelah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tampil. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam setelah Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tampil akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Rencananya pada Sabtu (23/3/2024) pagi WIB, skuad Timnas Indonesia akan berangkat ke Vietnam. Kabarnya, 25 pemain Timnas Indonesia dibawa ke Hanoi, minus Marc Klok yang mengalami cedera.

Thom Haye (kanan) bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Thom Haye (kanan) bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Dari 25 pemain yang dibawa, terdapat nama Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Hal ini menunjukan dua pemain ini sudah kelar menjalani proses perpindahan federasi sehingga siap tampil melawan Timnas Vietnam.

“Semestinya Thom Haye dan Ragnar sudah bisa bermain di tanggal 26 (lawan Vietnam),” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya pada Jumat 22 Maret 2024.

Jika benar Thom Haye serta Ragnar Oratmangoen dapat dimainkan, formasi apa yang digunakan Shin Tae-yong? Pelatih asal Korea Selatan itu kemungkinan besar bakal menurunkan formasi andalannya, yakni 3-4-3.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Muhammad Adi Satryo. Kiper PSIS Semarang ini kemungkinan menjadi pilihan karena Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi tak dalam kondisi bugar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
