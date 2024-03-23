Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia Alami Demam, Berpotensi Absen saat Tandang ke Markas Vietnam?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:25 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia Alami Demam, Berpotensi Absen saat Tandang ke Markas Vietnam?
Ada 5 pemain Timnas Indonesia yang dikabarkan Erick Thohir mengalami demam. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengabarkan ada lima pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang mengalami demam jelang bertandang ke markas Vietnam. Erick pun enggan membeberkan kelima pemain tersebut, hanya saja ia berharap kondisi yang demam bisa membaik agar dapat diturunkan pada laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Hanoi.

Ya, Erick menyampaikan bahwa ada lima pemain yang sakit demam setelah Timnas Indonesia kalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 lalu. Dirinya bahkan mengungkapkan alasan Yakob Sayuri ditarik keluar karena kondisi yang tidak fit.

“Salah satu kemarin juga kenapa Yakob ada pergantian karena memang seperti ada demam dan hari ini saya dapat laporkan hampir 5 pemain kita menderita demam,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya pada Jumat 22 Maret 2024 lalu.

“Mungkin ya karena kondisi udara yang berubah dan kita lihat juga beberapa pemain kita yang bermain di luar negeri adaptasinya cukup tidak mudah, kemarin kita bisa lihat Nathan belum maksimal ya, bermain bagus tapi belum maksimal. Tapi Jay Idzes, Ridho, Justin sudah bermain solid di belakang,” sambung Ketum PSSI tersebut.

Ketum PSSI, Erick Thohir

Beredar kabar kalau pemain yang menderita demam adalah Ivar Jenner, Rafael Struick, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Sandy Walsh. Walaupun belum diketahui pasti kebenaran soal lima nama pemain ini karena Erick pun tidak membeberkannya.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini hanya berharap kondisi para pemain Timnas Indonesia benar-benar fit menghadapi Vietnam. Perihal adanya pemain yang demam, Erick juga tidak mengetahui apakah mereka akan masuk dalam skuad yang dijadwalkan bertolak ke Hanoi, Vietnam pada hari ini pukul 10.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
