Ingin Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Main saat Timnas Indonesia Tandang ke Vietnam, Erick Thohir: PSSI Kebut Proses Perpindahan Federasi

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi saat ini pihaknya tengah mempercepat proses perpindahan federasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Sebab ia mau dua pemain yang baru saja dinaturalisasi itu bisa memperkuat Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Vietnam di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebagaimana diketahui, Thom dan Ragnar sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dua pemain kelahiran Belanda ini juga masuk dalam daftar pemain untuk melawan Vietnam.

Namun, keduanya masih belum bisa menjalani debutnya pada laga pertama, yang mana Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (21/3/2024) lalu. Hal itu dikarenakan proses perpindahan federasinya dari KNVB (Federasi Sepakbola Belanda) ke PSSI (Indonesia) belum rampung.

Akan tetapi, Erick menyampaikan kalau Thom dan Ragnar berpeluang besar untuk tampil pada laga kedua Timnas Indonesia kontra Vietnam. Adapun laga tersebut akan dimainkan di markas Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 mendatang.

“Semestinya Thom Haye dan Ragnar sudah bisa bermain di tanggal 26 (lawan Vietnam),” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya pada Jumat (22/3/2024).

Erick juga menjelaskan kalau PSSI sedang mengebut perpindahan federasi kedua pemain itu. Diharapkan, prosesnya bisa segera rampung sehingga Thom dan Ragnar dapat tampil bela Timnas Indonesia di kandang Vietnam.