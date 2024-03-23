Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Takjub Lihat Timnas Indonesia 2 Kali Menang atas Timnas Vietnam: Aneh Orang yang Remehkan Skuad Garuda!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |06:59 WIB
Masyarakat Malaysia Takjub Lihat Timnas Indonesia 2 Kali Menang atas Timnas Vietnam: Aneh Orang yang Remehkan Skuad Garuda!
Momen Egy Maulana Vikri mencetak gol di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

KEMENANGAN Tim Nasional (Timnas) Indonesia atas Vietnam di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi sorotan para pencinta sepakbola Malaysia. Sebab menurut masyarakat Malaysia, keberhasilan Garuda menang dua kali atas Vietnam menjadi bukti Timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh.

Rivalitas Timnas Indonesia dengan Malaysia memang tak perlu dipertanyakan lagi, negara yang saling bertetangga itu kerap bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tak heran jika masing-masing suporter terkadang melihat juga permainan rival mereka, seperti yang dilakukan fans sepakbola Malaysia, @fxqnxa.

Pemilik akun tiktok asal Negeri Jiran itu menilai aneh jika ada yang masih meremehkan Timnas Indonesia. Sebab ia merasa berhasil membuat tim sekelas Vietnam tumbang dua kali secara beruntun bukanlah hal yang mudah.

“Timnas Indonesia menang dua kali berturut-turut melawan Vietnam. Kalau kita (fans sepakbola Malaysia) masih mau memandang remeh mereka, orang tersebut aneh (tidak tahu apa yang dibicarakan),” ujar akun tiktok @ fxqnxa.

Timnas Indonesia vs Vietnam (Aldhi Chandra/MPI)

Posting-an @fxqnxa pun sejauh ini sudah mendapatkan like melebihi 1900 kali dengan memiliki 235 komentar. Rata-rata yang berkomentar merupakan netizen Indonesia yang tentu sepakat dengan pernyataan sang pemilik akun tiktok asal Malaysia tersebut.

Timnas Indonesia sendiri memang benar baru saja merebut kemenangan secara beruntun atas Vietnam. Kemenangan pertama diraih skuad Garuda atas Vietnam di fase grup Piala Asia 2023 dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
