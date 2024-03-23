Liga 1 2024-2025: PT LIB dan Kementerian PUPR Bahas soal Pemasangan VAR di 20 Stadion

JAKARTA – PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan Kementerian PUPR serta PSSI telah melakukan rapat koordinasi terkait penyedian prasarana Video Assistant Referee (VAR) sejak 18 hingga 22 Maret 2024. Dari hasil rapat tersebut, diketahui akan ada 20 stadion yang memakai VAR untuk Liga 1 2024-2025 alias musim depan,

Terkait pemasangan prasarana instalasi VAR memang tengah dikebut proyeknya agar nantinya bisa dipakai pada kompetisi Liga 1 2024-2025. Maka dari itu, PT LIB, Kementerian PUPR, dan PSSI menggelar rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dengan penyediaan prasarana instalasi VAR di 20 stadion Indonesia.

Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra, mengapresiasi dukungan pemerintah dalam menyediakan prasarana instalasi VAR. Dia mengatakan bahwa keberadaan VAR akan membantu wasit dalam mengambil keputusan yang tepat dan fair play.

“VAR ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Dengan VAR, pertandingan akan semakin fair dan menarik untuk ditonton,” kata Asep, dilansir dari situs LIB, Sabtu (23/3/2024).

Asep menambahkan, bahwa koordinasi ini merupakan langkah penting dalam persiapan penyelenggaraan Liga 1 musim depan. Diyakini, sinergi yang telah dibangun oleh masing-masing pihak ini dapat mempercepat proses instalasi teknologi VAR pada masing-masing stadion.

“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua stadion yang akan digunakan untuk pertandingan Liga 1 siap dengan prasarana instalasi VAR,” tutur Asep.