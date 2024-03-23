Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: PT LIB dan Kementerian PUPR Bahas soal Pemasangan VAR di 20 Stadion

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |13:37 WIB
Liga 1 2024-2025: PT LIB dan Kementerian PUPR Bahas soal Pemasangan VAR di 20 Stadion
Teknologi VAR bakal hiasai Liga 1 2024-2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan Kementerian PUPR serta PSSI telah melakukan rapat koordinasi terkait penyedian prasarana Video Assistant Referee (VAR) sejak 18 hingga 22 Maret 2024. Dari hasil rapat tersebut, diketahui akan ada 20 stadion yang memakai VAR untuk Liga 1 2024-2025 alias musim depan,

Terkait pemasangan prasarana instalasi VAR memang tengah dikebut proyeknya agar nantinya bisa dipakai pada kompetisi Liga 1 2024-2025. Maka dari itu, PT LIB, Kementerian PUPR, dan PSSI menggelar rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dengan penyediaan prasarana instalasi VAR di 20 stadion Indonesia.

Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra, mengapresiasi dukungan pemerintah dalam menyediakan prasarana instalasi VAR. Dia mengatakan bahwa keberadaan VAR akan membantu wasit dalam mengambil keputusan yang tepat dan fair play.

“VAR ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Dengan VAR, pertandingan akan semakin fair dan menarik untuk ditonton,” kata Asep, dilansir dari situs LIB, Sabtu (23/3/2024).

Teknologi VAR bakal hiasi pertandingan Liga 1 (Cikal Bintang/MPI)

Asep menambahkan, bahwa koordinasi ini merupakan langkah penting dalam persiapan penyelenggaraan Liga 1 musim depan. Diyakini, sinergi yang telah dibangun oleh masing-masing pihak ini dapat mempercepat proses instalasi teknologi VAR pada masing-masing stadion.

“Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua stadion yang akan digunakan untuk pertandingan Liga 1 siap dengan prasarana instalasi VAR,” tutur Asep.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662499/resmi--john-herdman-diumumkan-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-hfw.webp
Resmi! John Herdman Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/menpora_erick_thohir_foto_kemenpora.jpg
Ditanya Evaluasi SEA Games 2025, Erick Thohir Beri Jawaban Tak Terduga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement