HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Widodo C Putro Minta Arema FC Bangkit di Laga Kontra Persebaya Surabaya

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:50 WIB
Liga 1 2023-2024: Widodo C Putro Minta Arema FC Bangkit di Laga Kontra Persebaya Surabaya
Skuad Arema FC di sesi latihan jelang hadapi Persebaya Surabaya (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Arema FC akan menghadapi Persebaya Surabaya di lanjutan Liga 1 2023-2024. Pelatih Widodo C Putro meminta timnya bangkit dan menang demi keluar dari zona degradasi.

Ya, kondisi tim asal Malang ini memang sedang tak stabil. Dua laga terakhir Arema FC, meraih satu kali imbang melawan Bhayangkara FC dan sekali kalah melawan Persita Tangerang. Hal ini bisa mempengaruhi performa tim menjelang lawan Persebaya Surabaya.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro menyatakan, bila kondisi tim memang sedikit lelah sebelum dikalahkan oleh Persita Tangerang. Serangkaian pertandingan dengan jadwal mepet sejak lawan RANS Nusantara, pada 22 Februari 2024 lalu jadi penyebabnya. Hasilnya di dua pertandingan terakhir, tim seolah kehabisan bensin.

"Setelah pertandingan kemarin (melawan Persita Tangerang) ada libur dua hari. Dan tentunya mereka main mulai latihan lagi, kemarin saya lihat mereka refresh lagi, masalah mentalitas saya kira nggak pengaruh, pemain tetap fight," ucap Widodo Cahyono Putro, seusai latihan pada Kamis malam (21/3/2024) di Malang.

Widodo mengaku, ada beberapa kesalahan yang perlu dievaluasi pasca laga melawan Bhayangkara FC dan Persita Tangerang, untuk menyongsong laga penting melawan Persebaya. Sorotan Widodo tertuju pada sistem pertahanan tim kebanggaan masyarakat Malang ini yang dinilai melakukan kesalahan di laga terakhirnya.

"Kami berharap mereka bisa meningkatkan individual, dan tentunya tim juga, serta kemampuan. Karena di dalam defense dan attacking perlu ada peningkatan, kesalahan kita pada posisi ketika defense," jelas pelatih asal Cilacap ini.

Halaman:
1 2
      
