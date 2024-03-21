Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Laga Digelar Tanpa Penonton

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |03:36 WIB
Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Laga Digelar Tanpa Penonton
Arema FC vs Persebaya Surabaya digelar tanpa ada penonton. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
A
A
A

MALANG - Pertandingan bertajuk derby Jatim, yakni antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di laga lanjutan Liga 1 2023-2024 dipastikan digelar tanpa ada penonton. Keputusan itu dibuat karena berdasarkan pihak kepolisian Gianyar, Bali, laga tersebut disarankan tanpa penonton sama sekali.

“Terkait pertandingan home Arema FC vs Persebaya yang akan dilaksanakan pada 27 Maret 2024, kami sudah menerima surat dari kepolisian Polres Gianyar, bahwa pertandingan dilaksanakan tanpa penonton,” ungkap Ketua Panpel Arema FC, Prihardianto Juliarso, saat dikonfirmasi pada Rabu malam, dikutip Kamis (21/3/2024).

Prihardianto menjelaskan, alasan dari kepolisian tak mengizinkan laga Derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya, dengan penonton karena untuk menjaga kondusivitas Pulau Bali.

“Intinya kami mematuhi prosedur dan rekomendasi dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya sendiri bakal digelar pada Rabu malam (27/3/2024) pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi pertemuan kesekian kalinya pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Arema FC vs Persita

Pasca tragedi Kanjuruhan itu memang laga antara kedua tim mendapatkan perhatian lebih. Di putaran pertama lalu, laga Derby Jawa Timur ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/luka_modric.jpg
Luka Modric Ungkap Cinta AC Milan sejak Kecil, Sosok Zvonimir Boban Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement