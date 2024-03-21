Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Laga Digelar Tanpa Penonton

MALANG - Pertandingan bertajuk derby Jatim, yakni antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di laga lanjutan Liga 1 2023-2024 dipastikan digelar tanpa ada penonton. Keputusan itu dibuat karena berdasarkan pihak kepolisian Gianyar, Bali, laga tersebut disarankan tanpa penonton sama sekali.

“Terkait pertandingan home Arema FC vs Persebaya yang akan dilaksanakan pada 27 Maret 2024, kami sudah menerima surat dari kepolisian Polres Gianyar, bahwa pertandingan dilaksanakan tanpa penonton,” ungkap Ketua Panpel Arema FC, Prihardianto Juliarso, saat dikonfirmasi pada Rabu malam, dikutip Kamis (21/3/2024).

Prihardianto menjelaskan, alasan dari kepolisian tak mengizinkan laga Derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya, dengan penonton karena untuk menjaga kondusivitas Pulau Bali.

“Intinya kami mematuhi prosedur dan rekomendasi dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya sendiri bakal digelar pada Rabu malam (27/3/2024) pukul 20.30 WIB. Pertandingan ini menjadi pertemuan kesekian kalinya pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Pasca tragedi Kanjuruhan itu memang laga antara kedua tim mendapatkan perhatian lebih. Di putaran pertama lalu, laga Derby Jawa Timur ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.