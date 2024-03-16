Jelang Arema FC vs Persebaya Surabaya, Widodo Cahyono Putro Liburkan Skuad Singo Edan dari Latihan

MALANG - Skuad Arema FC mendapatkan jatah libur tambahan dari sang pelatih Widodo Cahyono Putro. Sesi latihan ditiadakan karena Widodo mau para pemainnya memiliki waktu tambahan untuk memulihkan kondisi usai berjuang melawan Persita Tangerang pada Rabu 13 Maret 2024 kemarin.

Ya, Widodo Cahyono Putro membenarkan rencana untuk meliburkan latihan Arema menjelang laga Derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya. Nantinya pemain diliburkan dalam waktu dua hingga tiga hari.

"Saya liburkan kemungkinan hanya 2-3 hari. Setelah itu sudah kita persiapkan untuk pertandingan berikutnya jadi saya harapkan semangat," kata Widodo Cahyono Putro, dikonfirmasi pada Jumat pagi (15/3/2024).

Bagi Widodo liburnya latihan tim diyakininya tak akan mempengaruhi penurunan kondisi fisik pemainnya. Apalagi pasca laga melawan Persita Tangerang, serta empat laga sebelumnya yang jadwalnya mepet, tim kebanggaan masyarakat Malang ini masih memiliki jeda waktu istirahat cukup.

"Saya sih yakin dengan pemain saya akan kembali bangkit karena ada jeda cukup panjang. Jadi saya harapkan tetap semangat," kata pelatih asal Cilacap ini.

Sementara itu, bek tengah Arema FC Bagas Adi Nugroho mengatakan, para pemain telah melaksanakan evaluasi dari kekalahan terakhir melawan Persita. Saat ini pemain telah melupakan kekalahan itu, serta fokus untuk pertandingan berikutnya melawan Persebaya Surabaya.