HOME BOLA LIGA INGGRIS

Abaikan Tim Medis Manchester United, Casemiro Terbang ke Barcelona untuk Pulihkan Cedera

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:02 WIB
Abaikan Tim Medis Manchester United, Casemiro Terbang ke Barcelona untuk Pulihkan Cedera
Casemiro saat Manchester United menghadapi Fulham di Liga Inggris 2023-2024 (Foto:Reuters)
MANCHESTER - Gelandang Manchester United, Casemiro, tengah menjadi perbicangan karena meragukan tim medis Setan Merah. Sang pemain memilih untuk mencari pendapat dokter lain terkait kondisi cederanya.

Sebelumnya, dokter tim Manchester United menilai Casemiro dalam keadaan fit dan siap untuk diturunkan saat Manchester Merah menjamu Liverpool di ajang Piala FA 2023-2024 pekan lalu. Namun, gelandang asal Brasil itu ragu dan merasa cederanya lebih buruk.

Untungnya Casemiro tidak turun di pertandingan tersebut. Laga berjalan dengan intensitas tinggi dan keras. Andai sampai turun bermain, ada kemungkinan Casemiro kembali dihantam cedera, justru absen lebih lama.

Dilansir dari laman Manchester Evening, Casemiro kemudian mencari opsi lain dengan terbang ke Barcelona untuk bertemu dengan dokter yang biasa menanganinya saat masih bermain di Liga Spanyol. Hal itu ia lakukan untuk melakukan pemeriksaan pada cedera yang dideritanya saat ini.

Absennya Casemiro jelas berdampak pada permainan Manchester United. Hal itu diakui langsung oleh pelatih Erik ten Hag beberapa waktu yang lalu.

Telusuri berita bola lainnya
