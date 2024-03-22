Breaking News: Marc Klok Tinggalkan Timnas Indonesia, Absen Lawan Timnas Vietnam di Hanoi!

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, meninggalkan Timnas Indonesia dan dipastikan absen saat skuad Garuda bertandang ke markas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Lantas, apa penyebab Marc Klok meninggalkan skuad Timnas Indonesia? Gelandang berdarah Belanda ini mengalami masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir.

(Marc Klok saat menjalani latihan terpisah bersama Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Ketika memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2023-2024, gelandang 30 tahun ini sampai-sampai menggunakan pain killer supaya dapat tampil. Sayangnya, cedera yang dialami belum kunjung sembuh saat Marc Klok gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Eks pemain PSM Makassar ini pun berlatih terpisah dalam sesi latihan pamungkas yang dilakukan Timnas Indonesia pada Rabu, 20 Januari 2024 malam WIB. Semalam, Marc Klok masuk ke dalam 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam.

Namun, gelandang yang identik dengan nomor punggung 23 ini sama sekali tidak dimainkan Shin Tae-yong. Penyebabnya tentu karena kondisi fisik Marc Klok tidak memungkinkan.

“Hey semua, saya ingin memberi update kondisi saya. Saya meninggalkan Timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya,” tulis Marc Klok di stories Instagram-nya, @marcklok.