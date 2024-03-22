Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Marc Klok Tinggalkan Timnas Indonesia, Absen Lawan Timnas Vietnam di Hanoi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:41 WIB
Breaking News: Marc Klok Tinggalkan Timnas Indonesia, Absen Lawan Timnas Vietnam di Hanoi!
Marc Klok tinggalkan Timnas Indonesia karena cedera. (Foto: Faisal Rahman/MPI)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, meninggalkan Timnas Indonesia dan dipastikan absen saat skuad Garuda bertandang ke markas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam WIB.

Lantas, apa penyebab Marc Klok meninggalkan skuad Timnas Indonesia? Gelandang berdarah Belanda ini mengalami masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir.

Marc Klok saat menjalani latihan terpisah bersama Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Marc Klok saat menjalani latihan terpisah bersama Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Ketika memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2023-2024, gelandang 30 tahun ini sampai-sampai menggunakan pain killer supaya dapat tampil. Sayangnya, cedera yang dialami belum kunjung sembuh saat Marc Klok gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Eks pemain PSM Makassar ini pun berlatih terpisah dalam sesi latihan pamungkas yang dilakukan Timnas Indonesia pada Rabu, 20 Januari 2024 malam WIB. Semalam, Marc Klok masuk ke dalam 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam.

Namun, gelandang yang identik dengan nomor punggung 23 ini sama sekali tidak dimainkan Shin Tae-yong. Penyebabnya tentu karena kondisi fisik Marc Klok tidak memungkinkan.

“Hey semua, saya ingin memberi update kondisi saya. Saya meninggalkan Timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya,” tulis Marc Klok di stories Instagram-nya, @marcklok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193135/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_kesayangan_shin_tae_yong_ke_timnas_indonesia_fifacom-MTRI_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193130/timnas_indonesia_dikabarkan_bertemu_st_kitts_and_nevis_dan_tahiti_di_fifa_series_2026_pssi-GNC6_large.jpg
Bocor! Bukan Finlandia, Ini 2 Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193115/john_herdman_berpotensi_mendapatkan_tenaga_tambahan_di_timnas_indonesia_atas_nama_danilson_soares_silva_fifacom-O73S_large.jpg
John Herdman Bahagia, Danilson Soares Silva Siap Perkuat Timnas Indonesia Setelah Tolak Cape Verde!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/51/1662107/jelang-malaysia-open-2026-ganda-putra-tuan-rumah-akui-indonesia-jadi-ancaman-utama-kmz.webp
Jelang Malaysia Open 2026: Ganda Putra Tuan Rumah Akui Indonesia Jadi Ancaman Utama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Pilih Bundesliga ketimbang Serie A, Pengalaman di Italia Jadi Penentu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement