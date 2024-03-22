Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Fans Timnas Vietnam di SUGBK Ledek Timnas Indonesia, Berujung Pahit!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:28 WIB
Momen Fans Timnas Vietnam di SUGBK Ledek Timnas Indonesia, Berujung Pahit!
Egy Maulana Vikri saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di SUGBK (Foto: Aldhi Candra)
MOMEN fans Timnas Vietnam di SUGBK ledek Timnas Indonesia akan menjadi pembahasan kali ini. Namun, ledekan tersebut justru berujung pahit dengan kekalahan The Golden Stars.

Salah satu fans Timnas Vietnam di media sosial TikTok terlihat mengejek Timnas Indonesia jelang pertandingan. Dia memprediksi Skuad Garuda akan tetap kalah meski diperkuat sejumlah pemain keturunan.

Fans tadi juga menunjukkan skor prediksinya untuk laga tersebut. Ia sangat yakin pasukan Philippe Trossier menang dengan skor akhir 2-1 atas Timnas Indonesia.

Sayangnya, prediksi tersebut justru berbanding terbalik. The Golden Star justru dibuat tak berdaya oleh Jay Idzes dan rekan-rekan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), malam tadi.

Timnas Indonesia berhasil mengamankan poin penuh dengan skor akhir 1-0. Permainan ketat sudah terlihat sejak awal pertandingan hingga kedua tim bermain tanpa gol di babak pertama.

Namun, situasi berbeda terjadi di babak kedua. Berawal dari skema lemparan kedalam Pramata Arhan, Egy Maulana Vikri berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang Vietnam.

Halaman:
1 2
      
